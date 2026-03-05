Programa de 'Patrulla Rosa' busca reducir la violencia contra la mujer en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Luz Argel Gaxiola Vega, presidenta de DIF Municipal en Navojoa, anunció el inicio del programa 'Patrulla Rosa', una estrategia que busca reducir los índices de violencia familiar en la localidad.

La funcionaria municipal explicó que a través de redes sociales se viralizó la imagen de una patrulla de color rosa en la ciudad, lo cual generó polémica entre la población; sin embargo, aprovechó la difusión de la nueva patrulla para dar a conocer los objetivos de este programa.

¿Sabías que en Navojoa se registran de cinco a seis denuncias por violencia familiar y de género al número de emergencias 911? La 'Patrulla Rosa' es parte de un proyecto integral que busca fortalecer la prevención y atención a la violencia contra las mujeres", afirmó.

Gaxiola Vega puntualizó que la 'Patrulla Rosa' no solo consiste en pintar distinto a la unidad, sino que se buscará que personal especializado en atención a víctimas de maltrato familiar o de género acompañe a los denunciantes, dando así una atención integral.

Fuente: Tribuna del Yaqui