Realizará el Instituto Sonorense de la Juventud nueva edición del Bootcamp Emprendedor

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) anunció la próxima edición del Bootcamp Emprendedor, una capacitación dirigida a jóvenes interesados en iniciar un negocio con bases sólidas y minimizar riesgos.

Durante el bootcamp las y los participantes recibirán formación en temas clave para el desarrollo de un proyecto empresarial, como análisis financiero, estudio de mercado, estructura organizacional, administración de personal, elaboración de presupuestos, listado de equipamiento y estrategias de marketing, entre otros.

Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del ISJ, explicó que esta capacitación es gratuita y tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para la elaboración de un modelo de negocio viable.

Las y los participantes que presenten proyectos viables podrán acceder a un crédito de hasta 200 mil pesos, como parte de la colaboración con Fideson, con lo que buscamos impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer el desarrollo económico local", destacó.

El Bootcamp Emprendedor se realizará del 25 al 27 de marzo, en un horario de 10:00 a 13:30 horas, en las instalaciones del Instituto Sonorense de la Juventud, en Hermosillo.

Las personas interesadas pueden registrarse de manera gratuita a través del formulario disponible en bio.link/isjuventud y deberán asistir a las sesiones con laptop para aprovechar al máximo las actividades prácticas.

Impulsando el talento y la innovación de las juventudes sonorenses uD83DuDE80



El Bootcamp Emprendedor es un espacio de formación práctica para fortalecer proyectos y convertir ideas en modelos de negocio sólidos.



uD83DuDCC5 25 al 27 de marzo

? 10:00 AM a 1:30 PM

uD83DuDCCDISJhttps://t.co/CWrmsgn0WU pic.twitter.com/9mMlpbadAp — Instituto Sonorense de la Juventud (@ISJuventud) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui