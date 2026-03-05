Secretaría de Salud realiza jornada semanal de prevención de sarampión en universidad de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la prevención del sarampión y otras enfermedades, la Secretaría de Salud en la Universidad de Sonora por medio de módulos informativos y actividades de capacitación. Durante la jornada se contará con orientación a estudiantes y docentes en conjunto con los asistentes sobre los síntomas iniciales y tardíos del sarampión, además de qué medidas preventivas tomar y la importancia de detectarse de manera oportuna la enfermedad.

El personal de salud ha capacitado alrededor de 105 personas que cursan la carrera de Trabajo Social, Sociología y Derecho, quienes han recibido la información necesaria para identificar posibles casos y promover prácticas de prevención. Los módulos de prevención y capacitación se instalan todos los miércoles de 10:00 a 14:00 horas en el campus universitario y forman parte de una estrategia para acercar la información de manera confiable a los estudiantes.

La Secretaría de Salud resalta que con estas acciones se busca el fortalecimiento de la cultura de la prevención, en especial ante enfermedades que se pueden prevenir con vacunación, y alentar a la población a mantenerse informada sobre los síntomas y las medidas de cuidado. La secretaria recordó que la participación estudiantil es fundamental para la detección temprana de casos y para mantener una sociedad protegida mediante la vacunación.

uD83DuDC89uD83DuDC69??? Salud lleva jornada de vacunación contra sarampión, covid-19 y neumococo a @SoyUnison en #Hermosillo.https://t.co/4CjmIQhyv5 — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) February 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui