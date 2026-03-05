'Toño' Astiazarán anuncia pronta operación de Centro de Respuesta Inmediata en colonia Altares

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal de la ciudad de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, anunció que un área que permanecía en estado de abandono en la colonia Altares, pronto se convertirá en un Centro de Respuesta Inmediata (CRI), en el que se fortalecerá la presencia policial en el sector, además de dar a conocer los avances de esta obra ganadora del Presupuesto CRECES con 500 votos ciudadanos.

En conjunto con el titular del Consejo Municipal de Concentración para la Obra Pública (CMCOP), César Rubén Rascón Muñoz, el presidente municipal constató los trabajos de este proyecto que, en agradecimiento a la participación activa de las familias de Altares, permitirá contar con un centro equipado con elementos de la policía, además de una patrulla que atenderá de forma oportuna ante los llamados de la ciudadanía.

"Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento en el 2021, tenías que esperar 40 minutos a que llegara la patrulla, porque teníamos en la ciudad solo 70 patrullas funcionando en todo Hermosillo, incluyendo la zona rural. Evidentemente, cuando había emergencia, desafortunadamente en muchos casos se unía el ladrón antes de que llegara la patrulla y eso tenía que cambiar. De 70 hoy Hermosillo cuenta con 357 patrullas", menciona Astiazarán.

Para los trabajos contemplados en CRI destaca la construcción de un espacio de 22 metros cuadrados que contará con una oficina y servicios sanitarios, también con un cargador para patrulla eléctrica, banqueta y tejaban, con una inversión de 830 mil pesos.

"Les quiero agradecer que impulsen estos programas como el Presupuesto CRECES porque podemos ser escuchados los vecinos con las necesidades que tenemos en nuestra comunidad. Muchas gracias por nuestro Centro de Respuesta Inmediata, que, siendo la primera vez que participamos en las votaciones, las ganamos con el apoyo de nuestra comunidad", agregó la presidenta de CRECES, Eva Liliana Montes de Oca Hernández.

Con el objetivo de convertir las prioridades de la ciudadanía en obras o programas que impacten su entorno, nace el Presupuesto CRECES durante la administración de Astiazarán, pasando de una bolsa de 40 millones de pesos en su primera edición a 100 millones de pesos en las últimas votaciones.

También se contó con la participación de Daniel García Escalante, director de Participación Ciudadana; Francisco Sánchez, supervisor de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal; la presidenta del Comité de Supervisor de Obra, Dora Alicia Rivera; Miguel Angel Pacheco Hernández, presidente del comité CRECES; y las regidoras Dulce Robles y Ana Paulina Villalvazo.

