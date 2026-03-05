'Toño' Astiazarán lanza plataforma 'Ayudar' para conectar apoyo de ciudadanos a asociaciones civiles

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo presentó la plataforma digital 'Ayudar', una iniciativa impulsada por el DIF Hermosillo que busca conectar a ciudadanos interesados en donar o participar como voluntarios con asociaciones civiles que trabajan en distintas causas sociales.

Primeramente, la presidenta de DIF Hermosillo, Patricia Ruibal de Astiazarán, destacó que el proyecto nace con el objetivo de fortalecer la unión entre sociedad y gobierno, y convertir al organismo en un puente entre las organizaciones y la ciudadanía.

Nadie puede transformar una ciudad trabajando solo, por lo que el trabajo en equipo es fundamental para apoyar a quienes más lo necesitan", señaló.

Detalló que la plataforma permite que cualquier persona encuentre fácilmente asociaciones a las que puede apoyar, ya sea mediante donaciones de ropa, alimentos, artículos del hogar, tiempo o voluntariado.

Y finalmente, el alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, señaló que el gobierno no puede resolver los retos sociales por sí solo, por lo que es fundamental trabajar de la mano con la sociedad civil y qué mejor que a través del innovador programa 'Ayudar'.

Esta plataforma permitirá dar mayor visibilidad a las causas y facilitar que más personas se sumen a apoyar. Las donaciones se realizan directamente con las asociaciones registradas, mientras que el gobierno municipal funge únicamente como enlace", dijo.

Agregó que con esta herramienta las autoridades buscan fortalecer la participación ciudadana y generar un impacto positivo en la comunidad. La plataforma ya está disponible en el sitio oficial del DIF Hermosillo.

Cifra

Actualmente, la plataforma reúne a más de 80 asociaciones civiles que trabajan en diferentes áreas.

¡Hoy presentamos AYUDAR! uD83DuDC4FuD83CuDFFC Una nueva plataforma digital para conectar a las organizaciones de la sociedad civil y apoyar sus causas. uD83EuDD1DuD83CuDFFB?



Además las más de 80 asociaciones participarán en el “Pabellón de AYUDAR” dentro de las Fiestas del Pitic 2026 y en el programa de Radio la… pic.twitter.com/peo3qzRoVo — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) March 6, 2026

