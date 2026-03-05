Vendedores de autos seminuevos en Ciudad Obregón esperan repunte tras cancelación de decreto

Ciudad Obregón, Sonora.- Los empresarios de la localidad, propietarios de establecimientos dedicados a la venta de automóviles seminuevos, mantienen buenas expectativas con respecto a los índices de ventas que se puedan registrar durante el 2026.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Comerciantes de Autos Usados de Ciudad Obregón (Acauc), Efrén Rosas Leyva, quien presumió que el incremento que se registre en el mencionado sector podría oscilar entre el 15 y el 20.

Destacó que dicho incremento se espera debido a la cancelación del decreto emitido por el Gobierno Federal en el año 2022, el cual permitió la legalización de vehículos de procedencia extranjera, el mismo que concluyó el primero de enero del presente año.

Cerraron un decreto que estaba siendo una competencia ilegal para nosotros, la entrada de los carros chuecos y que de alguna manera, a través del decreto, se regularizaban; ese decreto ya no existe y, obviamente, pues no hay una competencia desleal y eso hace que nosotros esperemos que este año sea mejor", indicó el empresario.

Rosas Leyva comentó que los empresarios dedicados a la venta de automóviles seminuevos en el municipio de Cajeme han estado atravesando una complicada situación en materia de comercialización de automóviles desde el inicio de la pandemia generada por el Covid-19, periodo durante el cual se suspendieron algunas actividades denominadas no esenciales y, posteriormente, las bajas ventas continuaron debido al decreto que permitió la legalización de vehículos de procedencia extranjera.

Desde entonces nosotros hemos estado sufriendo que no nos recuperamos, por un lado, por la pandemia, y por otro aparece el decreto y no nos dejó recuperarnos. En los años que hemos vivido, algunas empresas hemos luchado quizás solamente para llegar al punto de equilibrio", comentó.

Cifra

6

Años aproximadamente se ha extendido la compleja situación de los vendedores de autos seminuevos.

Leyenda

Fuente: Tribuna del Yaqui