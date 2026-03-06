Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán y su esposa Patricia Ruibal, presidenta de DIF Hermosillo, entregaron un total de 625 reconocimientos a estudiantes de la Escuela Secundaria General #3 'Alfredo E. Uruchurtu' por concluir exitosa y satisfactoriamente las 30 sesiones que conforman el programa 'Advertencia', reconociendo su participación en esta estrategia de prevención de adicciones.

Los líderes de la conmemoración, acompañados por la directora del DIF Hermosillo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, dieron un recorrido y se tomaron el tiempo de saludar a la comunidad educativa que, a través de Amor y Convicción A.C., recibió conocimientos científicos, valores universales y técnicas de autocontrol que fomentan actitudes positivas y ayudan a evitar el uso de sustancias nocivas para la salud consideradas drogas.

Antonio Astiazarán y Patty Ruibal entregan más de 600 reconocimientos al concluir el programa 'Advertencia' en Hermosillo

"Es verdad, hay mucho por hacer en este tema, pero los programas preventivos como 'Advertencia', que es un programa que nos asegura lo más importante, valorarnos a nosotros mismos, saber que somos necesarios para nosotros, nuestras familias, nuestra ciudad. Paty, mi esposa, y yo los queremos sanos, alegres, felices, que sean un ejemplo a nivel ciudad de lo mucho que se puede lograr evitando las adicciones y, por supuesto, construyendo una vida sana", expresó el presidente municipal.

El programa 'Advertencia' forma parte de las acciones de la administración de 'Toño' Astiazarán que lleva a cabo con el fin de fortalecer la seguridad de la comunidad, como el programa Camina Segura, que ilumina tramos en puntos estratégicos y ha contribuido a reducir en un 90 por ciento las llamadas al 911 en esas zonas; sin dejar atrás que esta estrategia ha impactado de manera significativa a más de 10 mil estudiantes, madres y padres de familia.

La madre de familia, Cinthia Yadira Durán, expresó su agradecimiento hacia este tipo de acciones: "Queremos agradecer al presidente Antonio Astiazarán, a nombre de todos los padres de familia, el apoyo y acompañamiento que ha tenido con nuestra comunidad atendiendo temas de seguridad, patrullas e iluminación. Muchas gracias por lo que nos han estado apoyando en toda la comunidad".

La ceremonia fue destinada a entregar los reconocimientos a los alumnos destacados que fueron parte de la lucha contra las adicciones, una causa coordinada entre el Ayuntamiento de Hermosillo, asociaciones civiles y ciudadanía para lograr un entorno saludable para las presentes y futuras generaciones. También se contó con la honorable presencia de Omar 'Tato' Balderrama Figueroa, presidente de Amor y Convicción A.C.; José Ignacio Oviedo López, inspector de la Zona #2 de la Secretaría de Educación y Cultura; Silvia Moreno Córdova, subdirectora del turno matutino; y Eleazar Zaid Estrada, estudiante del Segundo 'F'.

Fuente: Tribuna del Yaqui