Cajeme impulsa rescate de espacios públicos y parques con participación juvenil y vecinal activa

Ciudad Obregón, Sonora.- Distintas dependencias del gobierno municipal de Cajeme están saliendo al rescate de espacios públicos y áreas verdes a lo largo y ancho del territorio cajemense con diversas acciones.

El director del Instituto Cajemense de la Juventud, Uriel Sandoval, expresó que se está trabajando en la concientización de la importancia de que todas y todos participemos activamente en las labores de limpieza, reforestación y recuperación de los espacios públicos y comunitarios.

Destacó que la participación de las y los jóvenes en ese tipo de acciones es de presumir, pues se han visto receptivos y gustosos de formar parte de ellas.

Otras dependencias involucradas son la Dirección de Ecología Municipal, DIF Cajeme, Seguridad Pública por medio del área de Programas Preventivos, así como el apoyo de Prevención del Delito del estado de Sonora.

Los funcionarios coincidieron en que el fin de estas actividades es el de generar una mayor participación ciudadana, promover la apropiación positiva de esos espacios, fortalecer el cuidado del medioambiente, entre otros resultados positivos que se pueden alcanzar con ese tipo de acciones.

Esa suma de esfuerzos para impulsar acciones que beneficien directamente a la comunidad por medio de la mejora del tejido social es parte del programa Jornadas por la Paz y la Atención a las Causas. Este programa viene impulsando fuertemente el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

Una jornada de reforestación juvenil se desarrolló en la comisaría de Pueblo Yaqui, específicamente en la unidad deportiva que se ubica en la colonia Mártires de San Ignacio, perteneciente a esa comisaría.

Desde la administración municipal se reafirma el compromiso de promover actividades que fortalezcan la construcción de entornos más seguros y saludables por medio de la participación ciudadana y el cuidado del medioambiente.

Como jóvenes nos da gusto participar en las jornadas que ayuden a mejorar nuestra comunidad y sobre todo el medioambiente, pues es donde vivimos y donde viven nuestras familias y nuestros hijos cuando los tengamos; es cuestión de que contagiemos a más personas a poner su granito de arena", Alfredo Espinoza, joven voluntario.

Pide titular de Bienestar Cajeme cuidar los parques

El rescate del parque de la calle Valle del Rey y Valle del Venado de la colonia Miravalle, realizado esta semana, fue entregado a los habitantes del sector por el titular del Bienestar Municipal de Cajeme.

Alejandro Ibarra subrayó que es de suma importancia la participación ciudadana al momento de cuidar y mantener en buen estado esos trabajos que se realizan desde el gobierno.

Este es el espacio recuperado por parte de Bienestar número 17, además de otros parques que están recuperando otras dependencias, pero la invitación es a que todos como ciudadanos rescatemos estos espacios públicos, a rescatarlos con ayuda de vecinas y vecinos para que esto se pueda lograr", comentó.

Destacó el apoyo y facilidades que para estas acciones brinda el presidente municipal Javier Lamarque Cano, haciendo posible la mejora de los parques.

Cajeme impulsa rescate de espacios públicos y parques con participación juvenil y vecinal activa

Fuente: Tribuna del Yaqui