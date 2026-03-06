Carretera rumbo a Huatabampito recibe una 'manita de gato' previo a la Semana Santa

Huatabampo, Sonora.- La Junta Local de Caminos del Estado de Sonora, en coordinación con el Ayuntamiento de Huatabampo, inició con los trabajos de pavimentación en las carreteras que conducen a las playas de la región de cara a las próximas vacaciones de Semana Santa.

Se trata de la rehabilitación de la carretera hacia la comunidad de Torocoba y en el tramo de Moroncárit hacia la playa de Huatabampito, donde se realizaron trabajos de bacheo; con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades y brindar mayor seguridad a quienes transitan por ellas, debido a la afluencia de visitantes que se trasladan hacia la zona costera.

Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal de Huatabampo, explicó que estas acciones forman parte de las gestiones realizadas para atender las necesidades de movilidad en distintas zonas del municipio, especialmente en comunidades donde diariamente circulan habitantes, trabajadores y productores.

En el caso de la carretera a Torocoba, las cuadrillas comenzaron labores de recarpeteo, con el objetivo de mejorar las condiciones del camino y garantizar traslados más seguros para los habitantes de la comunidad y localidades cercanas, una vía de gran importancia para el turismo y la actividad comercial del municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui