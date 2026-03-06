Clima en Sonora: Advierten amaneceres frescos y tardes ligeramente calurosas en los próximos tres días

Hermosillo, Sonora.- Este fin de semana se seguirán presentando temperaturas frías en gran parte de la entidad, según informes del Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), mencionando que dicha situación estará provocando amaneceres frescos; sin embargo, las tardes serán ligeramente calurosas, con probabilidades de lluvias a partir del domingo 8 de marzo y durante lunes y martes.

El día de hoy en el norte, oriente y en la costa del centro del estado, habrá descenso de temperaturas, con un ambiente de frío a fresco y fuertes rachas de viento, esto como consecuencia del frente frío 39 en combinación con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical sobre el noroeste de Sonora.

Amaneceres frescos y tardes ligeramente calurosas se esperan en los próximos días: CEPC Sonora

Se exhorta a la población a tomar las medidas preventivas adecuadas durante el domingo, lunes y martes, ya que se estima una significativa inestabilidad, lo suficiente para la generación de tormentas aisladas sobre el territorio estatal, y lo más importante es que estas condiciones vienen acompañadas de descargas eléctricas, así como una gran probabilidad de caída de granizo sobre los municipios del centro, norte, noroeste, noreste y sur.

Asimismo, después del cambio climático durante el lapso antes mencionado, de nueva cuenta se prevé un aumento gradual de temperaturas y los valores máximos tienden a incrementar, generando condiciones altamente calurosas para finales del mes de marzo. Se recomienda tomar precauciones, consultar fuentes oficiales y, en caso de cualquier emergencia, marcar la línea telefónica 911.

