Clima Hermosillo HOY 6 de marzo: ¿Cómo cambiará la TEMPERATURA durante el día?

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo tendrá cambios a lo largo de la jornada este viernes 6 de marzo de 2026. Aunque la mañana iniciará fresca y con cielo despejado, conforme avance el día subirán las temperaturas y aumentará la intensidad del sol, mientras que por la noche el ambiente volverá a refrescar. Por ello, si planeas salir temprano o pasar varias horas fuera de casa, conviene revisar el pronóstico completo para tomar precauciones. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo hoy viernes 6 de marzo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal meteorológico Meteored.mx, el clima en Hermosillo presentará cielo mayormente despejado por la mañana, temperaturas cálidas por la tarde y condiciones más frescas hacia la noche, con rachas de viento moderadas en algunos momentos del día.

Así será el clima en Hermosillo HOY. Foto: Conagua

Durante las primeras horas de la mañana, el ambiente será fresco. Alrededor de las 05:00 horas se prevé cielo completamente despejado con temperatura cercana a los 13°C, mientras que a las 06:00 horas el termómetro podría descender ligeramente hasta 12°C, con sensación térmica similar. Los vientos serán ligeros y soplarán desde el noreste con velocidades entre tres y 11 kilómetros por hora.

Conforme avance la mañana, el sol comenzará a dominar el cielo. Hacia las 08:00 horas el clima será soleado y con temperatura de aproximadamente 14°C, mientras que para las 11:00 horas aparecerán intervalos de nubes y claros con un aumento notable del calor, ya que el termómetro alcanzará 23°C, aunque la sensación térmica podría llegar a 25°C. En ese periodo el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, con velocidades que podrían alcanzar hasta 17 kilómetros por hora.

Para la tarde, el clima en la capital sonorense será más cálido. Alrededor de las 14:00 horas se esperan nubes y claros con temperaturas cercanas a los 27°C, acompañadas de radiación solar alta. El viento soplará desde el oeste con intensidad moderada, con rachas entre nueve y 26 kilómetros por hora. Más tarde, hacia las 17:00 horas, el cielo volverá a mostrarse mayormente soleado y la temperatura se mantendrá alrededor de 27°C. En este periodo el viento podría intensificarse con velocidades de 13 a 30 y un kilómetros por hora.

Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 50 a 70 km/h en #Chihuahua y de 40 a 60 km/h en estados del noroeste y norte de #México. uD83DuDC47 pic.twitter.com/A7tT1Ij6yN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 6, 2026

Hacia la noche, el ambiente comenzará a refrescar gradualmente. Para las 20:00 horas se prevé cielo con nubes y claros y temperatura cercana a los 21°C, mientras que el viento seguirá soplando desde el oeste con velocidades de 15 a 35 kilómetros por hora. Finalmente, alrededor de las 23:00 horas el termómetro podría descender hasta 19°C, con viento ligero proveniente del norte con velocidades entre siete y 18 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui