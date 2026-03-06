Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer la formación integral de la niñez y juventud sonorense, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó la participación de Sonora en la Copa Escolar Nacional 'Mundialito Escolar', iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mandatario estatal subrayó que en Sonora se respalda con total compromiso este programa, el cual promueve hábitos saludables y valores fundamentales como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, como parte de la estrategia nacional 'Vive saludable, juega feliz'.

"Estoy seguro de que de este esfuerzo surgirán nuevas promesas del futbol nacional y, por qué no, también internacional. Invitamos a docentes, directivos y familias a fortalecer la formación integral de nuestra juventud. Porque el deporte une, forma, pero sobre todo transforma vidas", destacó el gobernador Durazo.

Desde el mes de febrero, comentó, dieron inicio las etapas regionales en nivel primaria y secundaria; mientras que en abril se llevará a cabo la etapa nacional. Los equipos finalistas tendrán la oportunidad de disputar la gran final en junio en el Estadio Olímpico Universitario, escenario emblemático del deporte nacional.

Durazo impulsa talento deportivo con 'Mundialito Escolar' rumbo al Mundial 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui