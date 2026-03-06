Ficoseg aprueba financiamiento de 430 mdp para fortalecer la seguridad en diversos municipios de Sonora

Hermosillo, Sonora.- El comité técnico del Fideicomiso para la Competitividad con Seguridad del Estado de Sonora (Ficoseg) aprobó el financiamiento de dos proyectos orientados a fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas de las corporaciones de seguridad con una inversión autorizada de 430 millones de pesos; este plan es parte de las estrategias que son destinadas a fortalecer la vigilancia y respuesta en Sonora.

El Ficoseg refrenda su compromiso de reforzar los esquemas de seguridad en la entidad para garantizar la integridad física de los ciudadanos; por ello, con esta aprobación, el monto destinado a proyectos de seguridad alcanza hasta 748 millones de pesos por parte del fideicomiso, contemplando los dos planes que ya habían sido avalados en una sesión anterior del organismo.

Marco Paz Pellat, vocero de Ficoseg, explicó que el primer proyecto contempla una instalación de equipos de videovigilancia inteligente urbana, así como el uso de drones para monitoreo y apoyo operativo. Destacó que los dispositivos tienen capacidad de cobertura de aproximadamente diez metros a la redonda y cuentan con una autonomía de operación de hasta ocho horas y se prevé una inversión de hasta 190 millones de pesos. "Estos equipos se van a poner en lugares estratégicos de los tres municipios donde en este momento hay mayor incidencia delictiva, que son San Luis, Hermosillo en la zona rural y Cajeme", afirmó el vocero.

Por otro lado, el segundo proyecto destinará hasta 240 millones de pesos para adquirir equipamiento de nuevas unidades, como patrullas y vehículos con blindaje especial, para la Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora, adaptadas para el desarrollo de labores tácticas. Con el fin de fortalecer las tareas de vigilancia en municipios con mayor incidencia delictiva, las unidades serán distribuidas en municipios como San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón, Guaymas, Sonoyta, Agua Prieta y Navojoa.

El pasado miércoles 4 de marzo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó el Ficoseg y dijo que con este fideicomiso se construirán instalaciones permanentes de las autoridades de Seguridad Pública en la región de Caborca, con el objetivo de tener presencia permanente. "Con cargo a Ficoseg vamos a construir una serie de instalaciones permanentes en toda esa región de tal manera que una presencia permanente nos ayude a evitar el regreso de incidentes criminales en la región".

Sonora fortalece su seguridad con acciones concretas.



FICOSEG impulsa proyectos estratégicos en seguridad pública, justicia y competitividad, con evaluación técnica rigurosa y transparencia. pic.twitter.com/z0eGMDcOOs — FICOSEG Sonora (@FICOSEG) February 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui