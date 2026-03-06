Frente Frío 39 provocará LLUVIAS en Sonora HOY 6 de marzo: Así estarán la temperaturas por municipio

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora tendrá cambios importantes este viernes 6 de marzo de 2026 debido al avance de un sistema frontal sobre el norte del país. Aunque durante gran parte del día predominará el cielo despejado o con pocas nubes, el ingreso de aire frío y las corrientes en chorro provocarán descenso de temperaturas por la mañana, vientos intensos y algunas lluvias, por lo que conviene revisar el pronóstico antes de salir y tomar precauciones.

Frente Frío 39 provocará viento y descenso de temperatura en Sonora

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, este día el Frente Frío número 39 se desplazará sobre el noroeste y norte de México. Este sistema interactuará con una vaguada polar, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una línea seca ubicada sobre el noreste del país.

Así será el clima en Sonora HOY. Foto: Conagua

La combinación de estos fenómenos favorecerá descenso de temperatura, rachas de viento fuertes y algunas precipitaciones en el norte del país. En el caso de Sonora, el pronóstico indica cielo despejado a parcialmente nublado durante gran parte del día, mientras que por la tarde el ambiente podría tornarse medio nublado con lluvias aisladas en algunas zonas del estado.

Además, se prevé viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintas regiones de Sonora.

Así será el clima en Sonora este viernes

Durante las primeras horas del día, el ambiente será frío a fresco en gran parte del estado, especialmente en zonas serranas donde incluso podrían registrarse temperaturas muy bajas y heladas. En ciudades del norte como Heroica Nogales el termómetro podría descender hasta 5°C, mientras que en Agua Prieta se prevén valores cercanos a 6°C y en Nacozari de García alrededor de 7°C. En la región centro, la mañana iniciará fresca. En Hermosillo se esperan temperaturas mínimas cercanas a 12°C, mientras que en Villa Pesqueira el registro será cercano a 11°C. En la costa, lugares como Heroica Guaymas podrían amanecer con 14°C.

Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 50 a 70 km/h en #Chihuahua y de 40 a 60 km/h en estados del noroeste y norte de #México. uD83DuDC47 pic.twitter.com/A7tT1Ij6yN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 6, 2026

A medida que avance el día, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente en gran parte del estado. Para la tarde se prevé ambiente templado en Sonora, con cielos mayormente despejados y presencia de intervalos nubosos en algunas regiones. En el centro del estado, Hermosillo alcanzará alrededor de 28°C, mientras que en el sur, Ciudad Obregón podría registrar 30°C, una de las temperaturas más altas de la jornada. En Huatabampo el termómetro rondará los 27°C. En el norte, el ambiente será más templado. Heroica Nogales tendrá temperaturas cercanas a 19°C, mientras que en Sonoyta se prevén alrededor de 22°C y en San Luis Río Colorado el registro máximo podría alcanzar 24°C.

Hacia la noche, el ambiente volverá a refrescar gradualmente en Sonora. Aunque el cielo podría mantenerse parcialmente nublado en algunas zonas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente tras la puesta del sol.

Fuente: Tribuna del Yaqui