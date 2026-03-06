Gobierno de Hermosillo realizará mantenimiento de bulevar Morelos entre Periférico Norte y bulevar Rodríguez

Hermosillo, Sonora.- Como parte de las acciones de mantenimiento en las calles de la ciudad de Hermosillo, el día sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026 se dará mantenimiento al tramo de bulevar Morelos entre Periférico Norte y bulevar Rodríguez, anunció la directora general de Desarrollo de Infraestructura, Astarté Corro Ruiz.

Corro Ruiz explicó que es una de las vialidades principales en la cual se registra un mayor número de vehículos en circulación, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de precaución y revisar rutas alternas. Además, menciona que el día sábado 7 de marzo de 2026 las cuadrillas trabajarán en el lado oriente y el día domingo 8 de marzo de 2026 será en el lado poniente para que el día lunes 9 de marzo se abra de manera normal la circulación de los automóviles.

"Son vialidades que tienen bastante tráfico y tenemos que mantenerlas al cien por ciento para que no se generen baches", menciona la directora. Por su parte, el Gobierno de Hermosillo realizó jornadas de mantenimiento como en las calles Olivares, López del Castillo, Monteverde, Luis Encinas, entre Rosales y Revolución, y continúa de forma permanente en todas las calles de la capital sonorense.

La directora de Desarrollo de Infraestructura reiteró el llamado a estar informados a través de las redes sociales Gobierno de Hermosillo y Desarrollo de Infraestructura para conocer las rutas alternas.

Fuente: Tribuna del Yaqui