¡Increíble hallazgo! Por primera vez descubren ajolotes tarahumara en el municipio de Álamos

Álamos, Sonora.- Por primera vez en la historia de Álamos, se encontraron ajolotes tarahumara (Ambystoma rosaceum) como resultado del gran trabajo de biólogos e investigadores, responsables de este descubrimiento en el municipio del sur de Sonora. Antes del hallazgo, se creía que solo había ejemplares de esta especie en Cananea y el noroeste de la entidad. Es importante aclarar que no se trata de la misma especie que se puede encontrar al sur del país, reconocida por aparecer en el billete de 50 pesos.

El biólogo Miguel Gastélum afirmó en redes sociales que este descubrimiento es de suma relevancia, ya que permitirá reforzar e implementar nuevas estrategias de conservación en el área. "Este hallazgo abre un camino muy grande para nuevos proyectos de conservación y de investigación sobre la especie, ya que es algo increíble tenerlo en Sonora. Se busca que sea una especie bandera, tomarle el sentido de pertenencia para que la gente esté orgullosa de que tiene este tipo de animales y que lo compartan", expresó el biólogo.

También comentó que al conservar estos animales, se conserva todo su alrededor, como su hábitat, reptiles, serpientes, aves, felinos y todo lo relacionado con el ecosistema; de igual manera, dejó en claro que el hallazgo de la especie fue casualidad, ya que ese día el objetivo solo era mostrar la palma de la mirgen a investigadores de Arizona, de modo que esta planta ha sido de interés por muchos en el mundo, por su historia y riqueza cultural.

Está confirmado que, con el propósito de evitar visitas a la zona del hallazgo y tomar precauciones ante la manipulación de los ejemplares por curiosidad, la ubicación exacta del descubrimiento no será difundida por ningún medio, tampoco en las redes sociales de Miguel Gastélum, ya que, por las causas antes mencionadas, se podrían poner en riesgo tanto a la especie como a su hábitat.

El ajolote tarahumara es un anfibio endémico de México y se encuentra enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como sujeto a protección especial, lo que implica que su captura, traslado o extracción requiere autorización de las autoridades ambientales y cualquier intervención sin permisos puede constituir una violación a la legislación ambiental.

Fuente: Tribuna del Yaqui