Javier Lamarque espera convocatoria de Morena; se sujetará a la ley si asume como coordinador

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme y aspirante a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier Lamarque Cano, señaló que se mantiene a la espera de que se publique la convocatoria para el nombramiento de los coordinadores de la transformación en los ámbitos municipal, distrital y estatal.

Explicó que, en caso de que decida participar y resulte designado como coordinador a nivel estatal, se apegará a lo que establezcan tanto la convocatoria como la ley en materia electoral para evitar que sus funciones se dupliquen con el cargo que actualmente desempeña.

Lamarque Cano comentó que cuando se abra la convocatoria y los términos que establezca la ley se den a conocer, pedirá la licencia correspondiente e indicó: "Por supuesto; si hay que hacerlo al día siguiente o hay que hacerlo después, depende de cómo venga la convocatoria; yo voy a sujetarme a sus términos".

En cuanto a separarse del cargo para llevar a cabo sus actividades proselitistas, el edil cajemense indicó que la decisión dependerá de lo que establezcan las reglas del proceso, por lo que actuará conforme a los tiempos y requisitos que se indiquen oficialmente.

Asimismo, destacó que dentro del Ayuntamiento existen personas con la capacidad y el compromiso necesarios para continuar con el trabajo de la administración municipal.

Señaló que quienes integran el Cabildo cuentan con talento y compromiso con la transformación, por lo que cualquiera de ellos podría asumir responsabilidades en caso de que se requiera.

Todos y todas las integrantes del Ayuntamiento de Cabildo en particular tienen y cuentan con la capacidad y talento, sobre todo compromiso con la cuarta transformación", finalizó Lamarque Cano.

Javier Lamarque Cano destacó que en su administración se ha avanzado en la rehabilitación de la infraestructura, particularmente en los drenajes, alcantarillado y pavimentación de diferentes arterias del municipio.

Cifra

3

Millones de metros cuadrados de rehabilitación de calles con pavimentación, recarpeteo y bacheo.

Fuente: Tribuna del Yaqui