'Mochila Segura' garantiza seguridad en entorno escolar; SEC Sonora actualiza programa

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) presentó a la Secretaría de la Consejería Jurídica un protocolo actualizado, moderno y conforme a los lineamientos que determina la Comisión Estatal de Derechos Humanos, catalogado 'Mochila Segura', y tiene como propósito ser implementado como un mecanismo que garantice la seguridad del entorno escolar.

Froylán Gómez Gamboa, titular de SEC, dio a conocer que el protocolo de actualización para la Revisión de Útiles Escolares en los planteles de Educación Básica del Estado de Sonora, conocido como 'Mochila Segura', aún se encuentra en análisis, ya que también las madres y padres de familia, así como las personas tutoras, se incluirán en la aprobación del mismo.

'Mochila Segura' garantiza la seguridad en el entorno escolar en respeto a los derechos humanos: SEC

En general, Gómez Gamboa dejó en claro que el objetivo central es garantizar la seguridad escolar en el marco de los derechos humanos, con la aprobación de los padres de familia, quienes se involucrarán para dar veracidad a su correcta implementación. "Cuando se requiera, podrá ser utilizado como un mecanismo que garantice la seguridad en el entorno escolar, pero también reiteramos el llamado a las madres y padres de familia para que hagan una revisión en casa, tanto a la salida como en el regreso de los estudiantes", comentó el funcionario.

Además, hizo énfasis en cómo impacta la tecnología en los estudiantes, exhortando a los tutores a poner atención al consumo de contenido audiovisual de niñas, niños y adolescentes en Internet, verificando que los contenidos sean adecuados para su edad. Para concluir, expuso que, con el apoyo de las corporaciones policíacas estatales y municipales, así como de salud y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, en diversas escuelas se realiza un trabajo preventivo constante para reforzar las acciones que permitan prevenir conductas que afecten a la seguridad de la comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui