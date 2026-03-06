Municipios de la región del Mayo se preparan para la marcha del 8M por la equidad de género

Navojoa, Sonora.- Ayuntamientos del sur de Sonora preparan las actividades del 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con la tradicional marcha pacífica, así como representaciones culturales.

En el caso de Navojoa, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) informó que el día domingo se llevará a cabo la marcha femenina rumbo a la plaza 5 de mayo, donde al llegar se realizará un evento cultural con la presentación de mujeres artistas y posteriormente se hará el tradicional encendido del Palacio Municipal de color morado.

Estas actividades son para concientizar a la población sobre la importancia que tenemos nosotras las mujeres de alcanzar la igualdad de género. Vemos mucho entusiasmo por parte de las mujeres que nos han acompañado tanto en el volanteo como en la imposición del lazo morado", indicó Gloria Oralia Gallegos, directora del IMM Navojoa.

La funcionaria municipal detalló que el objetivo principal de estas manifestaciones es levantar la voz ante el alto índice de violencia familiar en la localidad, siendo el delito más reportado en el sur de Sonora.

Por su parte, los ayuntamientos de Etchojoa y Huatabampo realizaron su manifestación pacífica este viernes para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, donde las presidentas de DIF Municipal emitieron un mensaje de reflexión sobre la igualdad de género y la prevención de la violencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui