Navojoa avanza en la modernización de sus recolectores de basura; alcalde entrega dos camiones más

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa anunció el avance del 60 por ciento en el plan de modernización del parque vehicular en la Secretaría de Servicios Públicos para mejorar el servicio de recolección de basura en las 78 colonias de la cabecera municipal y en las 104 comunidades rurales.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal, hizo entrega de dos recolectores de basura más, con los cuales ya suman siete unidades nuevas adquiridas en este 2026, y se espera que en las próximas semanas las autoridades realicen la entrega de cinco recolectores más.

El munícipe realizó la entrega de las nuevas unidades en la colonia Beltrones, una de las zonas con mayor número de reportes por rezago en el servicio de recolección, así como la formación de basureros clandestinos en la ciudad; y se comprometió a que en este año serán 12 unidades en total las que se entregarán.

Entregamos con nuestras vecinas dos recolectores más; con estas ya suman siete de los 12 camiones que se comprarán para poder dar atención a todas las colonias e ir dos veces a la semana. Agradecemos la paciencia y la confianza", afirmó.

Elías Retes explicó que, al reforzar el parque vehicular de Servicios Públicos, se buscará eliminar la contaminación en las comunidades rurales, donde históricamente han carecido del servicio de recolección de basura y se acostumbra arrojar los desechos en los solares baldíos.

Estas unidades van a venir a mejorar la calidad de vida y el entorno donde vive toda la ciudadanía. Muchas gracias por todo, seguiremos avanzando juntos para mejorar nuestros servicios públicos", puntualizó.

Por su parte, Mario Alberto Ramírez Modesto, secretario de Servicios Públicos en Navojoa, precisó que se trata de unidades más grandes de lo habitual, debido a que los últimos modelos que se han comprado tienen capacidad de cinco o seis toneladas, mientras que los nuevos camiones tienen capacidad de hasta 12 toneladas, lo cual se traducirá en menos vueltas rumbo al basurón municipal para la descarga de los desechos y, por ende, menos desgaste de los camiones.

Con esta nueva incorporación, se estima que el parque vehicular de Servicios Públicos asciende a 18 unidades y se espera que en las próximas semanas el número suba a 23, para mejorar el servicio de recolección de basura en el municipio de Navojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui