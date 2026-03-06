Nuevo titular de SSPM de Ciudad Obregón se reúne con padres y maestros para atender inquietudes

Ciudad Obregón, Sonora.- El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme, Alfonso Tenango Vázquez, junto con su equipo de trabajo y colaboradores, se reunió con padres de familia en la escuela primaria Nueva Creación de la colonia Prados del Tepeyac.

Dicho encuentro entre autoridades y la comunidad escolar se propició con el objetivo de fortalecer la comunicación y el trabajo conjunto, razón por la cual el jefe policiaco se reiteró a disposición de los maestros y padres de familia y escuchó sus principales necesidades, propuestas e inquietudes.

Tenango Vázquez canalizó las necesidades de los asistentes a las diferentes áreas de seguridad pública como Tránsito Municipal, Policía Preventiva, Dirección de Programas Preventivos, la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar, de Género y Personas Vulnerables (UMAV) y la Unidad Especializada en Atención a Menores.

Cabe destacar que esta reunión forma parte de las primeras actividades del nuevo jefe policiaco, quien se reiteró a las órdenes de los ciudadanos para trabajar de manera coordinada.

Fuente: Tribuna del Yaqui