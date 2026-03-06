Octava edición de Vino Fest 2026 en San Carlos, Sonora, brindará con Emmanuel

San Carlos, Sonora.- Con la presentación estelar de Emmanuel, el Club Duo de San Carlos se convertirá en el escenario perfecto para la celebración del Vino Fest 2026, un evento que reúne a los amantes del vino, la gastronomía y la música en vivo.

A partir de las 14:00 horas, habrá variedad musical con grupos como Cadenza, Guajira Son, Silencio de Blanka y The Dudes, quienes amenizarán con su música la octava edición del festival vinícola.

Según la página oficial del evento, el área general ya se encuentra llena, pero aún quedan espacios para disfrutar de este magno festival. La fiesta ‘donde se vive el vino' contará con la participación de más de 40 casas productoras de vino de todo México y distintas regiones.

Además, más de 10 restaurantes ofrecerán una amplia gama de platillos para maridar con los vinos, porque 'La Chica de Humo' del buen comer y el buen beber estará presente. El Vino Fest 2026 también contará con un pabellón de bacanora y cervezas artesanales, catas guiadas y venta de vino a precio de bodega.



Los boletos están disponibles en las siguientes categorías: Zona Plata ($4,500 pesos), Zona Oro ($5,000 pesos) y Zona Diamante ($6,000 pesos) y se pueden adquirir en el enlace www.marinaterra.com/tienda.

El Vino Fest 2026 es un evento con causa que busca promover la cultura del vino, la gastronomía y el turismo en San Carlos. No te pierdas esta experiencia única y compra tus boletos ahora, porque 'Este Terco Corazón' quiere vivir esta fiesta.



Fecha y lugar

Sábado 7 de marzo

14:00 horas

Club Duo San Carlos, Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui