Restauranteros de Cajeme piden diálogo con Proaes ante nueva licencia ambiental estatal

Ciudad Obregón, Sonora.- Empresarios gastronómicos, agremiados a Restauranteros Unidos de Cajeme y del Sur de Sonora, levantan la voz ante un nuevo trámite del que no se tenía conocimiento y que les generará un gasto más.

Raúl Ayala García, presidente de esa organización, expresó que buscan entablar un diálogo con las autoridades de la Procuraduría del Medio Ambiente Estatal de Sonora.

Pues estos días hemos estado teniendo visitas sorpresivas de inspectores de la Proaes a diferentes restaurantes, donde se nos hace del conocimiento que debemos cumplir con una nueva licencia ambiental estatal que nos toma por sorpresa", subrayó.

Aseguró que la mayoría de los restauranteros cumplen con la licencia ambiental del municipio y lamenta que no exista una oficina de enlace de esa dependencia en Cajeme y tendrán que viajar a la capital sonorense para las gestiones.

Piden también cierta capacitación al gremio para dar cumplimiento inmediato y emparejarse con esas nuevas solicitudes de las autoridades, además de señalar que merecen la atención de ser informados antes de resentir esos nuevos trámites y normativas recaudatorias.

Cifra

6

Días hace que iniciaron esas visitas de los inspectores de Proaes a restaurantes de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui