'Toño' Astiazarán presenta CRECES a vecinos de colonia Miravalle en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Atiendiendo la invitación de la asociación Sonora con Todo, el alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, visitó ayer la colonia Miravalle de Ciudad Obregón para presentar los proyectos exitosos que se han puesto en marcha en Hermosillo, entre ellos Presupuesto CRECES y Camina Segura.

Al ser cuestionado sobre si esta presentación pudiera ser tomada como el inicio de su campaña, Astiazarán Gutiérrez mencionó: "Es muy temprano para hablar de candidaturas y de campañas; a mí lo único que me mueve es chambear, dar resultados y compartir estos resultados con la intención". "Yo vengo invitado de la agrupación Sonora con Todo porque es bien importante compartir los casos de éxito. Es parte de la agenda que tiene Sonora con Todo".

Los vecinos invitados compartieron las problemáticas que viven día a día en la colonia Miravalle, así como también recordaron el trabajo hecho por Astiazarán Gutiérrez en el 2014 cuando era diputado del Congreso de la Unión.

#TribunaInforma | 'Toño' Astiazarán se reúne con sociedad civil en #CiudadObregón en la colonia Miravalle uD83DuDDE3?



En su visita a Ciudad Obregón, 'Toño' Astiazarán afirma que fue invitado por la organización Sonora con Todo y es para platicar del programa CRECES uD83DuDE4C pic.twitter.com/dGrvvfgDVi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 7, 2026

Comparte programas exitosos

'Toño' Astiazarán compartió con habitantes de la comunidad algunos de los programas que actualmente operan en Hermosillo, enfocados principalmente en energías limpias, movilidad, seguridad y mejora del entorno urbano.

Mencionó Camina Segura, estrategia enfocada a la seguridad de las mujeres, que contempla 105 trayectos iluminados en paradas de autobús y espacios públicos, los cuales además cuentan con conexión gratuita a Internet, cámaras de videovigilancia y botones de alerta ciudadana, que, dijo, ha contribuido a disminuir las llamadas al 911 en los sectores en los que se encuentran.

Astiazarán Gutiérrez habló sobre el paso a desnivel Colosio–Solidaridad, obra inaugurada recientemente en Hermosillo, destacando que se trata de un proyecto financiado totalmente con recursos municipales, sin recurrir a endeudamiento público. Y también habló del Presupuesto CRECES con el cual son los propios vecinos quienes deciden qué obras quieren realizar en sus colonias, el cual fue implementado en la capital desde el 2022.

#TribunaInforma | 'Toño' Astiazarán se reúne con sociedad civil en #CiudadObregón en la colonia Miravalle uD83DuDDE3? pic.twitter.com/296O5pd5cc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui