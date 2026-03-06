¡Último mes de descuentos! Aprovecha y evita recargos en la revalidación vehicular 2026 en Sonora

Hermosillo, Sonora.- A través de la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de Sonora hace un llamado a las y los contribuyentes que no han realizado su revalidación vehicular a aprovechar los descuentos disponibles y evitar recargos. Durante este mes de marzo seguirá vigente el descuento del cinco por ciento únicamente a los usuarios que realicen el pago en línea en el portal oficial hacienda.sonora.gob.mx con opción de envío a domicilio, esto con el propósito de evitar filas y agilizar el trámite.

Además de ahorrar tiempo sin tanta espera, realizar el trámite en línea te asegura el descuento máximo disponible; sin embargo, para evitarte cualquier tipo de recargos, el pago también se puede realizar en agencias o subagencias fiscales, así como en los bancos o los comercios participantes, lo puedes hacer mediante un pase a cajas, o bien, con tu número de placas; ten en cuenta que la revalidación vehicular 2026 vence el 31 de marzo.

¡Último mes de descuentos! Aprovecha y evita recargos en la revalidación vehicular 2026

La Secretaría de Hacienda reitera firmemente su compromiso de brindar opciones accesibles a los contribuyentes, así como el acompañamiento continuo que se le ofrece a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que el organismo ofrece diversas alternativas que tienen como objetivo el beneficiar a todas las familias sonorenses.

Para estar actualizado con la más reciente información, puedes ingresar a los canales de comunicación disponibles para recibir asistencia o aclarar cualquier duda: Call center 800 312 7011 o vía WhatsApp al (662) 316 9734 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas; así como el correo electrónico infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx y las redes sociales de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos.

Fuente: Tribuna del Yaqui