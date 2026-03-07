Clima en Hermosillo: Conagua pronóstica sin probabilidad de lluvia este sábado 7 de marzo del 2026

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Hermosillo, Sonora, se sabe que esperar a lo largo del día y la tarde, para este sábado 7 de marzo del 2026. Según el pronóstico, no hay probabilidad de lluvia, además de un clima templado durante la tarde.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet del clima, han estipulado que habrá un día con condiciones para una temperatura templada en el que la sensación térmica estará en 19 grados, además de que la humedad propicia del día será del 18 por ciento, lo que contribuye a un ambiente seco y con baja posibilidad de lluvia.

De la misma manera se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la capital del estado de Sonora, se ha dicho existirán condiciones para días frescos y tardes cálidas, con temperaturas mínimas de los 16 grados durante el día y máximos de los 25 grados a lo largo de la tarde, sin embargo, se señala que la sensación térmica permanecerá en los 19 grados, por lo que será un día agradable, pero se debe mantener hidratados y tomar precauciones si se sale.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 3 a 5 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 10 kilómetros por hora, asegurando que no se espera que estos vayan a tener una gran alteración y se mantendrán, de la misma manera en que la temperatura, por lo que no se esperan tolvaneras o inconvenientes a lo largo del día con esto.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas con el mayor punto de calor y sol en el exterior, ya sea en caso de intenso calor o frío, para prevenir golpes de calor o daños en la salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui