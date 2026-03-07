Clima en Sonora: Conagua da el pronóstico para este sábado 7 de marzo del 2026, ¿viene frente frío?

Estado de Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, se sabe que esperar para diferentes entidades para este sábado 7 de marzo del 2026. Según el pronóstico, viene un día con posibles lluvias aisladas, además de que aclara si se mantiene la onda de calor o si viene nuevo frente frío.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que hoy se espera un día con humedad del 0.1 a 5 mm, lo que propicia probabilidad de lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en Sonora y Sinaloa, el cielo estará parcialmente nublado durante el día y medio nublado durante la tarde, por la mañana, ambiente fresco en la región, así como muy frío con heladas en sierras de Sonora, y por la tarde, ambiente caluroso en Sinaloa, y templado en Sonora.

En las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para un día caluroso, con temperaturas mínimas de los 11 a 18 grados durante el día y máximos de los 30 a 35 grados a lo largo de la tarde, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 20 a 30 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 40 a 60 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui