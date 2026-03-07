Clima HOY sábado 6 de marzo en la NOCHE; nuevo sistema invernal dará un respiro del calor

Hermosillo, Sonora.- La noche de este sábado y las primeras horas del domingo estarán marcadas por cambios en las condiciones del tiempo en gran parte del noroeste de México. En Sonora, aunque no se prevén fenómenos extremos generalizados, sí habrá efectos asociados a sistemas atmosféricos que ya comienzan a influir en la región. Autoridades meteorológicas señalan que el cruce entre corrientes de aire en niveles altos de la atmósfera y otros sistemas de presión generará un ambiente con mayor inestabilidad durante la madrugada.

Esto anticipa el desarrollo de la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada, la cual comenzará a sentirse en el noroeste del país durante el transcurso del domingo. Para Sonora, el pronóstico indica que durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo podrían presentarse lluvias aisladas, principalmente en zonas del norte, oriente y regiones serranas del estado. Aunque las precipitaciones no serán abundantes, podrían aparecer de forma intermitente acompañadas de cielo parcialmente nublado a nublado.

Además de las lluvias ligeras, se esperan rachas de viento fuertes, generadas por la interacción entre una circulación ciclónica ubicada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Baja California y las corrientes en chorro polar y subtropical. Estas condiciones podrían provocar ráfagas que generen sensación térmica más fresca durante la madrugada del domingo, especialmente en zonas abiertas o desérticas del estado. En regiones serranas, el descenso de temperatura podría sentirse con mayor intensidad.

Inicio de la Cuarta Tormenta Invernal

Durante el domingo, el sistema atmosférico que se mantiene sobre la península de Baja California evolucionará y dará origen a la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada. Este fenómeno se combinará con el Frente Frío número 40, lo que provocará condiciones inestables en el noroeste del país. Para Sonora, esta situación mantendrá el potencial de intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, además de viento fuerte en distintas regiones del estado.

Aunque el pronóstico principal de nieve o aguanieve se concentra en Baja California, el ambiente en Sonora tenderá a tornarse más frío conforme avance el sistema. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas rurales y carreteras, donde el viento podría reducir la visibilidad por levantamiento de polvo.

Vientos y ambiente fresco en la madrugada

Uno de los principales efectos que podrían percibirse durante la madrugada en Sonora será el incremento en la intensidad del viento. Las corrientes en chorro que cruzan el noroeste del país pueden favorecer rachas fuertes, principalmente en zonas desérticas, valles agrícolas y áreas cercanas a la frontera. Aunque no se prevén tormentas severas para el estado, la combinación de viento, nubosidad y lluvias aisladas contribuirá a un ambiente más fresco respecto a días anteriores.

Este patrón atmosférico también favorecerá cielos mayormente nublados durante parte de la madrugada, con posibles claros conforme avance la mañana del domingo.

Clima en el resto de México

Otras regiones del país enfrentarán condiciones meteorológicas más intensas. El Frente Frío número 39 se extenderá sobre el noreste del territorio nacional, donde interactuará con un canal de baja presión y aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México. Esta combinación generará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas.

También existe la posibilidad de formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, el norte de Nuevo León y el noroeste de Tamaulipas, acompañados de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. En Chihuahua se pronostican chubascos, mientras que diversos canales de baja presión en el centro, oriente y sureste del país provocarán lluvias en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se esperan lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Tabasco. Por otro lado, continuará la onda de calor en regiones de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 grados en algunas zonas. En contraste, el noroeste del país experimentará un ambiente más frío con la llegada de la nueva tormenta invernal, así como probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir y La Rumorosa, en Baja California.

