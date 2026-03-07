Comunidad seri pide respeto al visitarlos durante vacaciones de Semana Santa

Hermosillo, Sonora.- La comunidad seri reiteró que mantiene abiertas sus puertas para recibir a turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa, pero hizo un llamado a que quienes visiten su territorio lo hagan con respeto hacia su cultura, tradiciones y forma de vida.

Jesús Félix Segovia, gobernador seri, señaló que en la comunidad existe disposición para convivir con visitantes de distintas partes del estado, del país e incluso del extranjero, quienes llegan interesados en conocer la riqueza cultural y natural de este pueblo originario.

A diferencia de lo que algunas personas podrían pensar, no existen restricciones estrictas para ingresar a la comunidad; sin embargo, enfatizó que lo más importante para los habitantes es que la visita se realice en un ambiente de respeto, armonía y convivencia", declaró.

Indicó que tanto los mayores como los jóvenes y niños del pueblo seri coinciden en que el respeto mutuo es la base para recibir a quienes desean conocer su territorio y su cultura.

Nosotros estamos siempre muy prestos para recibir. No hay propiamente una restricción, solamente pedimos que el ingreso a la comunidad sea con respeto y en un ambiente de amistad. Para nosotros es fundamental el respeto mutuo", expresó.

La tribu seri se encuentra asentada en el municipio de Hermosillo

El gobernador seri subrayó que este tipo de convivencia permite fortalecer el intercambio cultural y que los visitantes puedan conocer de primera mano las tradiciones, la cosmovisión y la historia de un pueblo que ha habitado la región durante miles de años en el municipio de Hermosillo.

Asimismo, destacó que la llegada de turistas también representa una oportunidad importante para impulsar la economía local, ya que muchas familias dependen de esas actividades.

