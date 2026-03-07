Éxito total en el Estadio Yaquis: Los Tigres del Norte en Ciudad Obregón con sus grandes clásicos

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado viernes 6 de marzo de 2026, alrededor de las 23:30 horas, y como parte de su más reciente gira La Lotería Tour, ofreció un impresionante concierto una de las agrupaciones más emblemáticas de México: Los Tigres del Norte, quienes cuentan con una extensa trayectoria musical desde sus inicios en 1968 y se especializan más que nada en los corridos.

¿Dónde estuvieron presentes?

El escenario fue en el Estadio Yaquis, donde tras cuatro años de ausencia, la gente de Cajeme pudo disfrutar de los éxitos más populares de estos artistas originarios de Sinaloa. "Con muchísimo cariño les cantamos sus canciones, venimos a complacerles a ustedes y les vamos a cantar lo que nos pidan", expresó el cantante Jorge Hernández, acordeonista mexicano y fundador de la banda.

El grupo abrió el espectáculo con El avión de la muerte, tema que corearon los asistentes, quienes incluso fueron acompañados por mariachis. Con esto, Los Jefes de Jefes rindieron un tributo a la gente de Ciudad Obregón tras interpretar La Yaquesita. Además, homenajearon la memoria de Don del inigualable Vicente Fernández con la emotiva y popular canción que varios conocemos Por tu maldito amor.

Fans de Los Tigres del Norte

Es importante recordar que los habitantes de Hermosillo también tendrán la oportunidad de verlos en vivo, ya que este sábado 7 de marzo de 2026 se presentarán en el Parque La Ruina. Para cualquier duda o consulta, se puede contactar a la empresa encargada, RAS Entretenimiento, a través de sus páginas oficiales en Facebook, Instagram o por correo electrónico en rasentretenimientomx@gmail.com.

Los Tigres del Norte

El grupo, conocido como Los Ídolos del Pueblo, ha ganado seis premios Grammy y 12 Grammy Latinos. Su música no solo se escucha en toda la República Mexicana, sino que cuentan con seguidores en los cinco continentes, gracias a giras por América Latina y Estados Unidos. En cuanto a ventas, sus álbumes han alcanzado los 30 millones de copias, cifra que los mantiene en la cúspide del reconocimiento internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui