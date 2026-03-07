Feministas señalan falta de cumplimiento de la 3 de 3 contra la violencia en municipios de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Integrantes de colectivos ciudadanos señalaron que, aunque la iniciativa conocida como Ley '3 de 3' contra la violencia de género representa un logro importante del movimiento feminista y ciudadano en el estado, su aplicación aún no se cumple plenamente en los municipios de Sonora.

Al respecto, Leticia Burgos Ochoa indicó que esta medida establece que ninguna persona puede ocupar un cargo en el servicio público si cuenta con antecedentes como deudor de pensión alimenticia, agresor sexual o agresor familiar.

Así mismo, explicó que, a pesar de que recientemente se han registrado procesos de renovación de servidores públicos en distintos ayuntamientos, en las convocatorias o procesos de selección no siempre se menciona de manera clara el cumplimiento de este requisito.

Explicó además que la llamada '3 de 3' es considerada un avance relevante impulsado por organizaciones ciudadanas y el movimiento feminista.

Fuente: Tribuna del Yaqui