Puerto Peñasco, Sonora.- La planta fotovoltaica de Puerto Peñasco se utiliza como fuente de financiamiento para el subsidio a la tarifa eléctrica en Sonora. Para 2026, se destinarán mil 750 millones de pesos provenientes de los ingresos generados por la planta para sostener este apoyo a los usuarios.

El proyecto cuenta con una inversión de mil 640 millones de dólares y actualmente se encuentra en su tercera etapa de construcción. Según información oficial, esta planta se considera una de las más importantes de energía solar en América Latina.

Energía solar financia subsidio

Además en la operación de la planta fotovoltaica, se estableció un subsidio inicial de mil 460 millones de pesos, con el objetivo de compensar los efectos de las tarifas eléctricas en los hogares de Sonora. Este esquema de financiamiento permite que el subsidio cuente con una fuente directa de recursos vinculada a la generación de energía limpia.

Infraestructura energética

También se desarrolla el gasoducto Amigo LNG, que conectará Naco con Guaymas. Este proyecto permitirá la construcción de una planta de licuefacción y busca fortalecer la capacidad de transporte y suministro de gas en la entidad.

Autoridades estatales han señalado que se proyecta la construcción de un gigawatt adicional de energía fotovoltaica en Sonora, lo que permitirá ampliar la generación de energía limpia y aumentar los recursos disponibles para respaldar subsidios eléctricos en los hogares de la entidad.

Los ingresos derivados de estos proyectos se utilizan para mantener el subsidio de manera estable y evitar la necesidad de negociaciones anuales con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según los reportes oficiales.

Ingresos de planta solar de Puerto Peñasco aseguran subsidio eléctrico en Sonora: Durazo

Fuente: Tribuna del Yaqui.