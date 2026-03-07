Javier Lamarque se reúne con sector pesquero y destaca impacto económico de la sardina

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, se reunió con representantes del sector pesquero del estado de Sonora, con la intención de fortalecer una de las actividades productivas más relevantes de la región, particularmente del sector sardinero.

Debido a la importancia de la pesca para la economía de la entidad y los municipios en los que esta es una actividad primordial, debido a la cantidad de empleos y la derrama económica que genera, el edil cajemense reconoció la importancia del sector.

Me reuní con empresarios de la industria pesquera del sur de Sonora, particularmente de la sardina; hubo un intercambio enriquecedor de experiencias. Es una actividad que produce miles de empleos y genera una derrama económica significativa. Esta mesa de diálogo fue muy importante para mí porque pude conocer aspectos fundamentales de su dinámica", expresó Lamarque.

En representación del sector sardinero de Sonora, Regino Ángulo explicó que durante la reunión se expusieron tanto las fortalezas como las debilidades del sector, además de las problemáticas que enfrentan actualmente.

Planteamos a Javier Lamarque las fortalezas, debilidades y las problemáticas que tenemos, así como el tema de los empleos y la generación de bienestar que se produce en el estado; recibimos al alcalde con un buen entendimiento de nuestra actividad y creemos que podemos hacer muchas cosas para sumar", indicó.

Al término, reiteró su disposición de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de esta actividad productiva, la cual calificó como gratificante, tras conocer aspectos fundamentales de este sector.

La industria de la sardina en Sonora es un pilar fundamental de la economía pesquera, ya que el estado es el principal productor de este producto en México. En 2023, Sonora aportó el 52.3 por ciento de la producción nacional de sardina, con 398 mil 865 toneladas.

Cifra

4

Mil empleos directos genera aproximadamente la pesca de la sardina en Sonora, la cual se realiza en el puerto de Guaymas.

Fuente: Tribuna del Yaqui