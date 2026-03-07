Empalme, Sonora.- La locomotora de vapor número 70, junto con el Tinaco y la Piedra Volada, es uno de los emblemas de Empalme, por ser tierra ferrocarrilera, la que lamentablemente con el paso del tiempo ha sido vandalizada y destruida, lo que atenta seriamente contra el patrimonio cultural empalmense.

Se ubica en la entrada a la ciudad, por la colonia Bellavista, al pie de un monumento que en el año 2005 se edificó para conmemorar el centenario de la fundación de Empalme. De su estructura se le han estado retirando partes y trozos de la cobertura de acero, todo de manera clandestina y seguramente por personas que se dedican a la venta de fierro viejo.

Locomotora número 70 en Empalme, un emblema que está siendo vandalizado y destruido

El cronista municipal y director del Museo Ferrocarrilero (Mufer), José Luis Islas Pacheco, lamentó que esta situación se esté presentando, con lo que se daña severamente esta locomotora que forma parte importante de la historia de Empalme.

Explicó que la locomotora número 70, de la era de vapor, fue utilizada para trabajos de patio, razón por la cual es más pequeña que las que se empleaban para los recorridos largos. Dijo que locomotoras del tipo quedan muy pocas en el país, y en Sonora solo se encuentran en Hermosillo, Nogales, Nacozari de García y la de Empalme.

Recordó que en 2019 los amigos del Mufer realizaron una jornada de mantenimiento, que consistió en limpieza, retiro de escombro y pintura, lo que ayudó en parte a evitar, al menos temporalmente, su mayor deterioro.

Por su parte, el alcalde Luis Fuentes señaló que personal de Seguridad Pública realiza rondines frecuentes por la zona en donde se encuentra la locomotora, y en sí por todo ese sector, a fin de evitar su desmantelamiento a manos de ladrones.

Manifestó que, como pueblo ferrocarrilero que es Empalme, esta locomotora da identidad al municipio, por lo que no solo las autoridades deben cuidarla, sino toda la comunidad en general, por lo que es importante denunciar cuando se le hace daño.

Cifra

1978

La locomotora fue trasladada a la entrada de la ciudad, tras permanecer por muchos años en el Tinaco.

