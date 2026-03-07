Marcha del 8M en Hermosillo espera la participación de hasta 4 mil personas

Hermosillo, Sonora.- Una congregación de entre 3 mil y 4 mil personas es la que se espera en la marcha del 8M que se realizará este domingo en Hermosillo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La movilización busca visibilizar la violencia contra las mujeres y exigir el respeto a sus derechos.

Lizeth Sandoval, integrante de la coordinadora Observatoria Todas MX Sonora, explicó que la marcha 'La lucha sigue' iniciará a las 16:30 horas en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora y concluirá frente al Congreso del Estado.

En la movilización habrá diversos contingentes, familiares de víctimas, personas con discapacidad, mujeres, colectivos mixtos y personas que recorrerán el trayecto en patines o bicicletas", detalló.

Al finalizar la marcha frente al Congreso, se realizará un programa cultural, donde familiares de víctimas y participantes podrán compartir testimonios y presentar intervenciones artísticas relacionadas con la lucha feminista.

Se estima que el evento reunirá a una gran cantidad de personas

Fuente: Tribuna del Yaqui