'Toño' Astiazarán se reúne con ganaderos de Bácum y destaca importancia del apoyo a sectores primarios

Bácum, Sonora.- Después de haber representado al municipio de Bácum en dos ocasiones desde el Congreso de la Unión como diputado federal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo, regresó a esta localidad para reunirse con ganaderos de la región.

En el marco de este encuentro, comentó que es de suma importancia destinar recursos e implementar programas que impulsen las actividades primarias que son fundamentales para el estado de Sonora, tales como la ganadería, la agricultura, la pesca y la minería.

Vamos a tener un encuentro básicamente con los sectores, un sector importante, como ustedes saben, no solo para Bácum, sino para todo el sur del estado, como lo es la ganadería, así que contentos de escuchar y sobre todo platicar sobre los retos que tenemos por delante", afirmó el alcalde de la capital sonorense.

Destacó la importancia de los programas como el 'Progan' o el 'Procampo', los cuales fueron eliminados tras la llegada al gobierno federal de la llamada 'Cuarta Transformación', los mismos que estaban encaminados a impulsar el desarrollo de la ganadería y la agricultura.

Previo a su encuentro con ganaderos en el vecino municipio de Bácum, Astiazarán Gutiérrez sostuvo una reunión de trabajo con diferentes sectores de la sociedad cajemense, en donde platicó algunos de los programas de su administración que en la capital de Sonora ha puesto en marcha, como H Maxi Apoyo, que capacita a jefas de familia en emprendimientos y luego otorga créditos con tasa de cero interés para que las mujeres puedan tener un sustento.

Las mujeres presentes, que encabezan causas sociales, compartieron con el político la necesidad de contar con mejores apoyos y propuestas de parte del gobierno para impulsar la cultura, el deporte y el empoderamiento femenino. Pero también visibilizaron la importancia de voltear a ver a las comunidades más vulnerables, como las personas con autismo o algún otro tipo de discapacidad.

El actual alcalde de Hermosillo es el único personaje de la política regional que ha sido presidente municipal en distintos municipios: una vez por Guaymas y dos veces por la capital del estado de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui