'Toño' Astiazarán se reúne con mujeres en Ciudad Obregón para reconocer su labor social

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 7 de marzo de 2026, el alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, participó en un desayuno de mujeres en Ciudad Obregón en el que entregó reconocimientos a aquellas que lideran causas sociales en Cajeme, esto por invitación de la organización Sonora con Todo.

En el encuentro, Astiazarán Gutiérrez platicó algunos de los programas de su administración que en la capital de Sonora ha puesto en marcha, como H Maxi Apoyo, que capacita a jefas de familia en emprendimientos y luego otorga créditos con tasa de cero interés para que las mujeres puedan tener un sustento.

#CiudadObregón | Llega 'Toño' Astiazarán a su desayuno con mujeres en invitación por Sonora con Todo uD83DuDEBA pic.twitter.com/1IbUSkawh0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 7, 2026

Al hablar de Ruta Violeta, una cuadrilla de mujeres que trabajan en los servicios de recolección de basura, el munícipe señaló que Hermosillo destaca a nivel nacional como la ciudad mejor calificada en este ámbito. "Tenemos el mejor servicio de recolección de basura; no lo digo yo, lo dice el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), yo no tengo otros datos".

Las mujeres presentes, que encabezan causas sociales, compartieron con el político la necesidad de contar con mejores apoyos y propuestas de parte del gobierno para impulsar la cultura, el deporte y el empoderamiento femenino, pero también visibilizaron la importancia de voltear a ver a las comunidades más vulnerables, como las personas con autismo o algún otro tipo de discapacidad.

"Tuve el gusto de saludarlas y sumarme a este reconocimiento en el marco del Día de la Mujer, además de compartirles algunos de los programas que tenemos en Hermosillo a favor del bienestar de las mujeres", puntualizó Astiazarán Gutiérrez.

#CiudadObregón | 'Toño' Astiazarán comparte con las mujeres de Cajeme las acciones que se hacen desde Hermosillo para mejoras de la comunidad uD83DuDDE3?uD83DuDEBA pic.twitter.com/NTahZr9bF0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui