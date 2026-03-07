Vino Fest San Carlos 2026 supera las expectativas; registra lleno total

San Carlos, Guaymas, Sonora.- Pasadas las 15:00 horas se llevó a cabo la ceremonia protocolaria de inauguración del Vino Fest San Carlos 2026, con lo que se dio inicio a este evento, uno de los más esperados en este destino turístico, que congregó a más de dos mil personas.

Autoridades e invitados especiales realizaron luego un recorrido por los stands de vinaterías, en donde tuvieron la oportunidad de hacer degustación de los diferentes vinos que estaban en exposición y a la venta.

#TribunaInforma | El stand de Caborca se convirtió en uno de los más concurridos del Vino Fest 2026, atrayendo la atención de los asistentes con su propuesta y gran ambienteuD83CuDF77? pic.twitter.com/iaqd49eAKR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026

La alcaldesa Karla Córdova González manifestó que el Vino Fest San Carlos se ha consolidado como uno de los eventos más esperados de la región, que logra una gran asistencia, y con ello genera una importante derrama económica.

Felicitó a los organizadores, y reiteró la disposición del gobierno que encabeza de brindar todo tipo de facilidades para el desarrollo de este y otros eventos que aquí se realizan, y que proyectan a nivel nacional e internacional a este destino.

Mauricio Monreal, de los principales organizadores del Vino Fest San Carlos, manifestó su satisfacción por lo exitoso que se ha convertido este evento edición tras edición.

Entre los invitados especiales estuvieron el cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Drew Hoster, así como la subsecretaria de Turismo en Sonora, Brenda Lizeth Córdova Buzani, con la representación del Gobierno del Estado.

Cifra

40

Vinaterías participaron en el Vino Fest San Carlos 2026, tanto de Sonora como de otros estados.

#TribunaInforma | Así se vive la octava edición del Vino Fest 2026, una noche de vino, música y gran ambienteuD83CuDF89uD83CuDF77uD83DuDE4CuD83CuDFFB



uD83DuDCF8: Cristian Ruiz Ballesteros para TRIBUNA pic.twitter.com/W3rL129KMR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui