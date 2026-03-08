Alfonso Durazo reconoce lucha de las mujeres y refrenda compromiso por la igualdad en Sonora

Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reconoció la lucha histórica de millones de mujeres por la igualdad, la justicia y una vida libre de violencia, al tiempo que reiteró el compromiso de su gobierno para fortalecer las políticas públicas en favor de sus derechos.

A través de un mensaje con motivo del 8 de marzo, el mandatario estatal destacó que la construcción de una sociedad más justa requiere garantizar la seguridad y el pleno desarrollo de las mujeres y las niñas. Señaló que su participación es fundamental en todos los ámbitos, desde la economía y la vida familiar hasta el liderazgo en las comunidades y la vida pública.

Durazo Montaño subrayó que desde el Gobierno de Sonora se han impulsado acciones orientadas a avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, entre ellas el fortalecimiento de políticas para prevenir y atender la violencia de género, la ampliación de oportunidades educativas y económicas, así como la promoción de su participación en espacios de toma de decisiones.

Desde el Gobierno del Estado hemos impulsado acciones para avanzar hacia una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres: fortaleciendo políticas para prevenir y atender la violencia de género, ampliando oportunidades para su desarrollo económico y educativo, y promoviendo su participación en los espacios de decisión. Sabemos que cada paso cuenta, pero también que aún queda camino por recorrer".

El gobernador también reconoció que persisten retos importantes, como la violencia contra las mujeres y las brechas de desigualdad, por lo que hizo un llamado a toda la sociedad, particularmente a los hombres, a asumir su responsabilidad en la construcción de relaciones más justas e igualitarias.

Finalmente, reiteró que la transformación de Sonora se construye con la participación de las mujeres, a quienes expresó su reconocimiento, admiración y compromiso permanente.

#8M | uD83DuDFE3uD83DuDDE3? El gobernador de Sonora, @AlfonsoDurazo, compartió un mensaje en el marco del Día Internacional de la Mujer, destacando la lucha histórica de millones de mujeres por la igualdad, la justicia y una vida libre de violencia. pic.twitter.com/V2WRR2naK1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui