Clausura 'Toño' Astiazarán la Muestra Gastronómica de San Pedro en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Con gran asistencia de miles de hermosillenses, el alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, clausuró la Muestra Gastronómica de San Pedro 2026, en la cual participaron más de 50 negocios dedicados a preservar las recetas típicas de Sonora y la región.

El presidente municipal realizó un recorrido por cada uno de los stands de comida que participaron para conocer los sabores de Hermosillo y escuchar a los miles de asistentes que se dieron cita para degustar los sabores de la región.

Desde la carne asada que distingue a Sonora en todo el país, hasta la gallina pinta que evoca el sabor de la cocina de casa, la variedad de platillos se convirtió en motivo de convivencia durante este encuentro que también abre oportunidades para negocios locales que buscan dar a conocer sus productos y fortalecer la economía regional.

Hemos crecido muchísimo, desde el 2022, que es cuando se retoma la Muestra Gastronómica, de 2 mil asistentes hasta el año pasado tuvimos más de 20 mil asistentes, es decir, 10 veces más, y eso no es porque el Gobierno lo haya hecho posible, es porque los establecimientos, estudiantes de gastronomía, están participando y se están sumando a esta iniciativa que tenemos en el Ayuntamiento", agregó Toño Astiazarán.

En esta edición destacó nuevamente el concurso de Platillo Innovador, donde estudiantes universitarios presentaron propuestas culinarias que fusionan ingredientes tradicionales de la cocina sonorense con nuevas técnicas y sabores, demostrando cómo la tradición gastronómica de la región continúa evolucionando sin perder su esencia.

Me encanta ver cómo en Hermosillo celebramos nuestras tradiciones con orgullo. uD83EuDD20uD83CuDF7D?



Hoy en San Pedro El Saucito la pasamos increíble en la 9ª Muestra Gastronómica, más de 60 establecimientos compartieron lo mejor de nuestra cocina sonorense, reuniendo sabor, talento y un gran… pic.twitter.com/yoZVVWkxR8 — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) March 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui