Clima en Sonora: Se advierten LLUVIAS y CHUBASCOS para HOY DOMINGO 8 de marzo en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para este domingo 8 de marzo de 2026 en la noche, las autoridades del clima están advirtiendo lluvias y chubascos en diferentes regiones de Sonora y en otras partes de la República; si tienes planes al aire libre para hoy durante las próximas tres horas, aquí te presentamos el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según el boletín vespertino de la Conagua, este domingo se formó la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada sobre el noroeste mexicano; interacciona con el frente frío número 40, originando un marcado descenso de las temperaturas, chubascos y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

En entidades del noroeste y norte de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos , así como #Rachas de #Viento durante las próximas tres horas.

Más información en la imagen uD83DuDC47 pic.twitter.com/s0kT28DCbB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 9, 2026

¿Cómo será el clima esta noche del 18 de febrero de 2026 en Sonora?

En las próximas tres horas, se pronostican lluvias y chubascos en:

Baja California (municipios): Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Mexicali, Ensenada, San Felipe y San Quintín.

Baja California Sur (municipios): Mulegé y Comondú.

Sonora (regiones): Noroeste, Norte, Costa y Este.

Chihuahua (regiones): Casas Grandes y Cuauhtémoc.

Zacatecas (regiones): Noroeste y Norte.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora, y rachas de viento de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes y Zacatecas. A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California.

Se pronostica oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

¿Cómo será el clima mañana 9 de marzo de 2026 en Sonora?

Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían generar encharcamientos e inundaciones en Sonora, así como chubascos en Sinaloa. Por la mañana, ambiente fresco en la región y muy frío con heladas en sierras de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado a fresco con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora. Viento del sur y suroeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sinaloa; ambas con posibles tolvaneras.

????Aviso especial sobre el desarrollo de la cuarta #TormentaInvernal de la temporada.



Se pronostica un marcado descenso de las #Temperaturas en zonas del noroeste del país. pic.twitter.com/BpIuvu7yYX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua