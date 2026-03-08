CLIMA Hermosillo HOY 8 de marzo: Temperaturas subirán hasta 28°C este domingo

Hermosillo, Sonora.- Si planeas salir temprano, hacer actividades al aire libre o asistir a algún evento este domingo en la capital de Sonora, conviene saber cómo estará el clima en Hermosillo hoy 8 de marzo de 2026. Las condiciones del tiempo cambiarán a lo largo del día y podrían influir en tus planes, especialmente por el aumento de temperatura y la intensidad del sol durante la tarde. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal meteorológico Meteored.mx, este domingo 8 de marzo de 2026 Hermosillo tendrá cielos mayormente despejados y ambiente soleado durante gran parte de la jornada, con temperaturas que irán en aumento conforme avance el día. Durante las primeras horas de este domingo el ambiente será fresco. A las 07:00 horas las condiciones se mantendrán estables con 16°C y cielo soleado, mientras que el viento continuará ligero desde el este con rachas entre 6 y 14 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana la temperatura comenzará a subir. A las 08:00 horas se esperan 18°C, mientras que a las 09:00 horas el ambiente será más templado con 21°C y viento del sureste entre siete y 19 kilómetros por hora. Para las 11:00 horas el clima será claramente más cálido, con 25°C y sensación térmica cercana a los 26 grados, además de viento moderado proveniente del sur con velocidades de 17 a 39 kilómetros por hora.

En este punto del día el índice UV alcanzará nivel medio, por lo que se recomienda utilizar protector solar. Durante la tarde se registrará la temperatura más alta del día. Hacia las 14:00 horas el termómetro llegará aproximadamente a 28°C, con sensación térmica cercana a los 27°C. En este horario el cielo seguirá despejado y el viento será moderado desde el sur, con rachas entre 21 y 48 kilómetros por hora.

Además, el índice de radiación ultravioleta podría alcanzar nivel alto, por lo que especialistas recomiendan usar bloqueador solar y evitar exposición prolongada al sol. Para las 17:00 horas el ambiente comenzará a refrescar ligeramente. Se prevén 26 grados, cielo soleado y viento del sur con velocidades entre 20 y 43 kilómetros por hora. Por la noche las condiciones serán más agradables. A las 20:00 horas se espera cielo despejado y una temperatura cercana a los 22°C, con viento del sur entre 13 y 32 kilómetros por hora.

Más tarde, hacia las 23:00 horas, el termómetro descenderá hasta 19 grados, con viento ligero del sureste de 6 a 12 kilómetros por hora, manteniéndose el cielo despejado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)