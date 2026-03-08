Colectivos feministas en Navojoa alzan la voz en contra de la violencia de género

Navojoa, Sonora.- Estudiantes, madres de familia, niñas y colectivos feministas salieron a las calles de Navojoa para alzar la voz en contra de la violencia, acoso, opresión y desigualdad de la que son víctimas cada día. Por lo que hicieron un llamado a la reflexión para erradicar este problema.

De acuerdo a las estadísticas de Seguridad Pública, los casos de violencia en contra de la mujer son el principal delito en Navojoa, así como en toda la región del Mayo, los cuales representan hasta un 80 o 90 por ciento de las llamadas que en promedio se reciben cada mes en el número de emergencias 911.

En punto de las 16:00 horas de este domingo, decenas de mujeres caminaron desde la plaza Santa Fe Springs, hasta la plaza 5 de mayo, donde de manera pacífica se reunieron para exponer los distintos casos de violencia hacia la mujer que se han presentado en la región durante los últimos años.

Con pancarta en mano y su cuerpo pintado, el colectivo 'Feministas del Mayo' hizo un llamado a la reflexión, principalmente a los hombres de la región, quienes en ocasiones ignoran que su conducta diaria, como los piropos en las calles, acoso en redes y otras prácticas de presión social en el trabajo y la escuela, afecta la seguridad y desarrollo de las mujeres.

Es muy importante resaltar esta fecha, porque hace algunas décadas las mujeres alzaron la voz para exigir los derechos que hoy gozamos… "Ahora hay que volver a hablar para concientizar a las mujeres de que la violencia en el noviazgo o matrimonio no está normal, no hay que callar y no están solas", indicó Jennifer, integrante del colectivo.

Posteriormente, las autoridades municipales organizaron un tradicional 'Domingo Cultural', donde se resaltó la participación del talento femenino local y, minutos más tarde, se realizó el encendido del Palacio Municipal para visibilizar la lucha diaria de las mujeres.

Fuente: Tribuna del Yaqui