Colectivos feministas toman las calles de Hermosillo por el Día Internacional de las Mujeres

Hermosillo, Sonora.- Con mensajes de justicia, igualdad, alto al acoso y de no más violencia, miles de mujeres se dieron cita en las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora (Unison), donde se formaron varios contingentes para dar paso a su recorrido.

Desde niñas hasta adultas mayores, se organizaron para pedirle al Estado mexicano el respeto a sus derechos, mejores políticas públicas, legislaciones para la libre elección y el cumplimiento de la ley de una Vida Libre de Violencia para todas en el país, desde Tijuana hasta Mérida.

#8M | 🚺🟣 Así se desarrolla la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El recorrido comenzó en el museo universitario y siguió por las calles del centro, donde se fueron sumando más mujeres de distintas edades, hasta llegar al palacio de gobierno, donde pidieron al Estado el respeto a sus derechos y frenar la violencia sistemática en contra de las mujeres. Frente al Congreso del Estado, miles de manifestantes leyeron su mensaje en la explanada del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, para que en Sonora se haga justicia, por todas aquellas que fueron víctimas de femicidios, para encontrar a aquellas que se encuentran desaparecidas o que han sido afectadas por la violencia.

Realizan pintas

Una vez en el Poder Judicial del Estado de Sonora, representantes de los colectivos pintaron paredes, incendiaron las instalaciones con bombas hechizas y quemaron los carteles con los que marcharon, así como que se registraron destrozos. Además, se registró una pequeña explosión frente a la puerta principal del edificio del Poder Judicial del Estado de Sonora; según se reportó, no hubo lesionados.

#8M | Se registra explosión de un artefacto en la sede del Poder Judicial del Estado de Sonora durante la marcha del 8M en Hermosillo. El fuego alcanzó a algunas de las manifestantes 🔥🟣



uD83DuDCFD? @michelleriveraa pic.twitter.com/K7rdimqAXU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui