Durazo refuerza protección y compromiso con atención a mujeres en Sonora; SALVA realiza más de 360 mil acciones

Hermosillo, Sonora.- Con una estrategia integral orientada a prevenir y atender la violencia de género, el gobierno encabezado por Alfonso Durazo Montaño ha fortalecido en Sonora un modelo de protección para las mujeres mediante el Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Sistema SALVA) y una red de servicios gratuitos que, desde 2021, han permitido realizar más de 360 mil acciones de apoyo, prevención y acompañamiento.

En el contexto del Día Internacional de las Mujeres, el mandatario estatal reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas que garanticen la seguridad, el acceso a la justicia y el bienestar de las sonorenses, colocando la protección de sus derechos como una prioridad en la agenda estatal.

La seguridad de las mujeres es un compromiso permanente.



En el Gobierno del Estado construimos una infraestructura de protección que antes no existía. Trabajamos todos los días con determinación para que cada calle y cada hogar sean espacios de paz.

Como parte de estas acciones, se ha brindado atención, canalización y seguimiento a 165 mil 485 familias, derivado de reportes al número de emergencias 911 por violencia familiar y de género, lo que ha permitido ofrecer una respuesta institucional cercana y profesional.

Asimismo, se han otorgado 11 mil 507 asesorías jurídicas para fortalecer la cultura de la denuncia y promover el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, brindando orientación y acompañamiento a quienes enfrentan situaciones de violencia.

En materia de prevención, el gobierno estatal ha instalado tres mil 198 Zonas SALVA en los 72 municipios de Sonora, espacios seguros donde mujeres en situación de riesgo pueden solicitar ayuda inmediata. Además, 100 mil 610 personas han participado en capacitaciones de sensibilización y prevención de la violencia en escuelas y colonias.

De igual forma, el mandatario informó que actualmente operan 19 Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, con la meta de alcanzar 20 sedes en la entidad antes de que concluya el año. Tan solo en 2025 se han brindado 49 mil 865 servicios integrales, que incluyen atención psicológica, asesoría jurídica y acciones de prevención.

En el Día Internacional de la Mujer, comparto acciones que ya están en marcha en Sonora.

Máxima participacion económica, una Secretaría de las Mujeres con mayor capacidad de acción, protocolo contra la violencia digital, refugio estatal y miles de Zonas SALVA activas en todo

