Encabeza Célida López el evento 'Es Tiempo de Mujeres' en el Día Internacional de la Mujer

Hermosillo, Sonora.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Célida López Cárdenas, encabezó el encuentro 'Es Tiempo de Mujeres', donde reconoció el liderazgo y la trayectoria de destacadas figuras como la exrectora de la Unison, María Rita Plancarte; también a la empresaria y fundadora de sindicato de mujeres, Alejandra Millán López, y a la productora y promotora social, Ana Baranzini Hurtado.

Además de Tere Ochoa Bojórquez, también estuvo presente Natalia Navarro Laguna, así como Alejandra Sandoval Corral y Yolanda Velazco López.

Asimismo, fue durante el evento en el marco de la conmemoración del 8M, donde se generó un espacio de diálogo y reflexión sobre el papel de las mujeres en la vida pública, social y profesional, en un momento histórico para México con la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo.

