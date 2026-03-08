Gobierno de Javier Lamarque conmemora el Día Internacional de la Mujer con acto cívico y carrera 8M

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Cajeme, encabezado por Javier Lamarque Cano, a través de la Coordinación General de Identidad y Formación Ciudadana en conjunto con la Subdirección de Valores Cívicos, llevó a cabo una ceremonia cívica y una carrera.

En el primer evento se realizó una ofrenda floral frente al busto de Josefa Ortiz Téllez Girón en honor a su lucha independentista y a la valentía de todas las mujeres que han luchado por la equidad de género, la igualdad sustantiva y los derechos humanos.

Esta mañana conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, recordando la lucha histórica por la igualdad, la justicia y el respeto a sus derechos.



Durante el acto, la presidenta del Voluntariado DIF Cajeme y rectora de la Universidad Estatal de Sonora (UES), Martha Patricia Patiño Fierro, hizo un llamado a la reflexión, enfatizando que este día no es para regalos ni felicitaciones, sino para conmemorar a todas aquellas mujeres que han abierto el camino para una sociedad más igualitaria.

"En este preciso momento, con el alma llena de esperanza, viéndolos a los ojos, con la valentía que hay entre cada una de las personas que estamos aquí, con el trabajo que desempeña cada quien desde su trinchera, decirles que en México, que en Sonora, que en Cajeme el presente y el futuro tiene rostro de igualdad", manifestó Patricia Patiño.

Por otra parte, Lamarque Cano dio a conocer en redes sociales su asistencia a la carrera 8M. "Hoy acompañamos la Carrera 8M en Cajeme, un espacio donde mujeres de todas las edades se reunieron para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres con energía, convicción y esperanza. Cada paso que dieron simboliza la lucha diaria por la igualdad, el respeto y el reconocimiento pleno de las mujeres en nuestra sociedad".

Fuente: Tribuna del Yaqui