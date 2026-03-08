Álamos, Sonora.- En lo más profundo del sur de Sonora se localiza uno de los paisajes más bellos y misteriosos que se puedan encontrar. Se trata de la 'Sierra de Los Frailes', un área natural protegida que alberga múltiples árboles y animales salvajes que hoy corren peligro por la imprudencia del hombre.

La sierra ubicada en lo más alto del municipio de Álamos cuenta con una superficie total de 92 mil hectáreas, las cuales son el hogar de miles de felinos salvajes, aves y reptiles, así como pinos, encinos y árboles frutales, que en años anteriores han sido vorazmente devorados por los incendios forestales.

Una belleza natural

Bajo la falda de la cordillera de Álamos se encuentra una de las áreas naturales más visitadas por los amantes de las actividades al aire libre. Se trata de la montaña 'La Cacharamba', un sitio donde los visitantes acostumbran descender por las rocas a bordo de sus bicicletas, motocicletas, vehículos todo terreno, además de acampar bajo las estrellas o estudiar la misteriosa flora y fauna que ahí se encuentra.

La Sierra de Álamos, un tesoro natural que está en riesgo por incendios y descuidos humanos

La sierra de Álamos encierra muchas bellezas naturales, es riquísima en flora y fauna… En las alturas puedes encontrar encinos, pinos y árboles que no se dan a nivel del pueblo, así como una vegetación preciosa, además del clima maravilloso, pero lo que más le ayuda es que, como no hay camino para carros, aún se conservan muchas veredas vírgenes por explorar", indicó Joaquín Navarro Quijada, promotor turístico alamense.

Mencionó que, además de un destino para el turismo de aventura, la sierra de Álamos también es un espacio para el estudio, donde en los últimos años, científicos de distintos países se han sumergido en la cordillera para estudiar su vegetación silvestre y animales en riesgo.

"La sierra es un lugar de misterios que invita a los visitantes a conocerla. Hay pumas, leones americanos, venaderos, monstruos de gila y serpientes tanto inofensivas como venenosas; hay cosas tan maravillosas que han atraído a gente de distintos países para estudiarlas", afirmó.

Piden prevenir incendios

A pesar de las bondades que ofrece la sierra de Álamos, la imprudencia del hombre ha estado a punto de acabar con ellas. Tal es el caso de los incendios forestales, donde senderistas acostumbran dejar fogatas encendidas, cristales u otros materiales inflamables, lo cual provoca el 90 por ciento de los incendios.

"Tan solo durante el mes de febrero tuvimos hasta 24 conatos de incendios, pero sí hemos tenido incendios de hasta 100 hectáreas y otros que no llegan ni a 100 metros cuadrados porque afortunadamente llegamos a tiempo", manifestó Cristian Jesús Gastélum García, director de Bomberos y Protección Civil.

Por ello, hizo el llamado a los senderistas y demás visitantes a que contraten guías certificados, pero sobre todo que registren su visita ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), donde se les asignará un rescatista y paramédico para prevenir algún accidente, pero sobre todo, poder evitar que se generen más incendios forestales a causa de la imprudencia humana.

Dato:

Fue en el año 2022 cuando se registró uno de los incendios forestales más voraces en la historia de la sierra de Álamos, donde, de acuerdo a los reportes, se incendiaron más de cuatro mil hectáreas de pino, encino y diversa vegetación y animales silvestres de la zona, a causa de una fogata que se salió de control.

Cifras:

92,889 – Es el número de hectáreas que comprende la sierra Álamos-Río Cuchujaqui en el sur de Sonora.

1996 – Fue el año cuando el gobierno federal emitió un decreto para nombrar a la Sierra de Álamos como Área Natural Protegida.

4 – Kilómetros, es la distancia en la cual se encuentra la sierra de Álamos hacia el Pueblo Mágico.

Fuente: Tribuna del Yaqui