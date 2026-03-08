Las mujeres son el motor de la transformación: Lorenia Valles Sampedro

Huatabampo, Sonora.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro afirmó que las mujeres son el principal motor de la transformación social y económica del país, al destacar su participación activa en la vida comunitaria, en los procesos democráticos y en el sostenimiento de los hogares.

Valles Sampedro señaló que la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres es fundamental para visibilizar tanto los avances en materia de derechos y de igualdad sustantiva como los retos que aún deben atenderse. En este contexto, destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la agenda de derechos de las mujeres.

En la doctora Claudia Sheinbaum tenemos a una presidenta comprometida con nuestro bienestar. Desde el inicio de su gobierno se han impulsado acciones en favor de nuestros derechos, entre ellas la creación de la Secretaría de las Mujeres, la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres y diversos programas para garantizar una vida libre de violencia y fortalecer el apoyo económico para las mujeres", afirmó.

Asimismo, reconoció el trabajo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a quien calificó como un aliado de las mujeres en la entidad.

"Su gobierno ha sido el primero en sumarse a los programas impulsados por la presidenta de la República y en destinar recursos públicos para la atención de niñas y mujeres en los 72 municipios del estado, a través de apoyos, becas, impulso a productoras locales y acompañamiento institucional en casos de violencia de género", señaló.

¡Las mujeres somos el motor de la transformación!



Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres en Huatabampo, platicando desde la sororidad, la ternura y el cariño femenino. pic.twitter.com/M5R5ulcYkL — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui