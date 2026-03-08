Lorenia Valles Sampedro confía en las encuestas internas de Morena de cara al 2027

Hermosillo, Sonora.- La senadora de Morena por Sonora, Lorenia Valles Sampedro, confió en el método de encuestas a aplicarse entre los militantes y simpatizantes del partido para la elección de candidatas y candidatos.

Dijo que el Comité Político Nacional definirá los lineamientos generales, tiempos y bases del proceso interno que Morena seguirá para elegir a quienes encabezan las candidaturas en los 17 estados donde habrá elecciones, entre ellos Sonora.

Lo primero es que se le dé certeza a la ruta que seguirá el proceso electoral que iniciará próximamente rumbo a 2027; son 17 estados de la República los que estarán en juego, entre ellos Sonora, y lo que esperamos es que se establezcan los lineamientos, las reglas y los tiempos de manera general".

La senadora destacó que Morena cuenta con experiencia en la selección de candidaturas mediante encuestas, pues desde su fundación como partido, se ha aplicado este método de selección, donde todos los militantes manifiestan quién quiere que los represente en las boletas. El Consejo Político de Morena aprobó por unanimidad aplicar este método.

Con el presidente del Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx, nuestro gobernador @AlfonsoDurazo. pic.twitter.com/l8KG6BoVRj — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) March 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui